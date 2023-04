L'attesa infinita (Di giovedì 13 aprile 2023) La pandemia è alle spalle, ma per accedere a visite ed esami dobbiamo (ancora) aspettare mesi. Mancano all’appello oltre 22 milioni di test diagnostici. E' carente l’organizzazione e manca personale. Così si paga il privato, oppure si rinuncia... Ci sono i soldi, ci sono norme stringenti e anche le alternative, se le cose non dovessero funzionare secondo i tempi stabiliti. Eppure il meccanismo è inceppato. Il Covid è alle spalle, da tempo in tutti i settori è tornata la normalità, ma la sanità non riesce a superare l’emergenza. Il problema? Le liste d’attesa. Mancano all’appello oltre 22 milioni di visite ed esami per tornare ai livelli precedenti alla pandemia. La specialistica ambulatoriale è in affanno. Siamo lontani dalle performance del 2019 quando furono erogati 228 milioni di visite ed test diagnostici. L’anno successivo la diffusione del virus paralizzò il ... Leggi su panorama (Di giovedì 13 aprile 2023) La pandemia è alle spalle, ma per accedere a visite ed esami dobbiamo (ancora) aspettare mesi. Mancano all’appello oltre 22 milioni di test diagnostici. E' carente l’organizzazione e manca personale. Così si paga il privato, oppure si rinuncia... Ci sono i soldi, ci sono norme stringenti e anche le alternative, se le cose non dovessero funzionare secondo i tempi stabiliti. Eppure il meccanismo è inceppato. Il Covid è alle spalle, da tempo in tutti i settori è tornata la normalità, ma la sanità non riesce a superare l’emergenza. Il problema? Le liste d’. Mancano all’appello oltre 22 milioni di visite ed esami per tornare ai livelli precedenti alla pandemia. La specialistica ambulatoriale è in affanno. Siamo lontani dalle performance del 2019 quando furono erogati 228 milioni di visite ed test diagnostici. L’anno successivo la diffusione del virus paralizzò il ...

