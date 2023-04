Latina / Gasolio agricolo, pratiche in ritardo: sale la protesta degli agricoltori pronti a scendere in piazza (Di giovedì 13 aprile 2023) Latina – L’impossibilità di accedere alle riduzioni dei prezzi previsti dalla legge per il Gasolio agricolo sta mettendo in ginocchio gli agricoltori di Latina che sono pronti a mobilitarsi e scendere in piazza. È il grido d’allarme lanciato e ribadito nella conferenza stampa indetta dall’ Unione degli agricoltori (UA – Unione Artigiani Italiani) a cui L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di giovedì 13 aprile 2023)– L’impossibilità di accedere alle riduzioni dei prezzi previsti dalla legge per ilsta mettendo in ginocchio glidiche sonoa mobilitarsi ein. È il grido d’allarme lanciato e ribadito nella conferenza stampa indetta dall’ Unione(UA – Unione Artigiani Italiani) a cui L'articolo Temporeale Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Latina / Gasolio agricolo, pratiche in ritardo: sale la protesta degli agricoltori pronti a scendere in piazza - TrasportoEuropa : Scoperta una frode col #gasolio adulterato a #Latina #trasporto #merce #strada - Damianodanny1 : Dove va gasolio russo sotto sanzioni EU? Sud America vigore il 5/02 provocato dirottamento gasolio usso verso Asia… - AdmGov : I funzionari ADM dell'Ufficio Antifrode della Direzione Territoriale e dell'Ufficio delle Dogane di Gaeta, con i mi… - ilmetropolitan : #Latina: Scoperta maxi quantità di #gasolio adulterato pronto per la vendita - -