Latina / Episodio intimidatorio: lanciano materiale infiammabile contro l’abitazione di un noto pusher (Di giovedì 13 aprile 2023) Latina – Mercoledì notte si è verificato un Episodio di intimidazione a Latina: ignoti hanno lanciato del materiale infiammabile sul muro perimetrale di una villetta situata nella zona di Borgo Isonzo. La casa appartiene a un 30enne già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati alla droga. Anche se non era in casa al momento L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di giovedì 13 aprile 2023)– Mercoledì notte si è verificato undi intimidazione a: ignoti hanno lanciato delsul muro perimetrale di una villetta situata nella zona di Borgo Isonzo. La casa appartiene a un 30enne giàalle forze dell’ordine per precedenti legati alla droga. Anche se non era in casa al momento L'articolo Temporeale Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Latina / Episodio intimidatorio: lanciano materiale infiammabile contro l’abitazione di un noto pusher - News_24it : LATINA – L'episodio è stato reso pubblico dal figlio delle vittime, il quale ha deciso di condividere sui social ne… - Latina_Oggi : Gattina presa a fucilate per gioco L’episodio denunciato ai carabinieri è accaduto in via Colle del Tufo. Sottopost… - News_24it : LATINA - Un grave episodio di violenza si è verificato nel pomeriggio di ieri a Latina. Vittima una donna, per di p… - 6hri9tian : Buongiorno. Voi non avete idea di cosa significhi fare colazione in un qualunque bar della provincia di Latina dop… -

Taranto. Rogo in appartamento in via Padre Bonaventura Morone: muore un 56enne ... muore un 56enne Cronaca [ 13/04/2023 ] Hdl Nardò, coach Di Carlo: 'Contro Latina non dobbiamo ...della Polizia scientifica della Questura di Taranto che stanno portando avanti le indagini sull'episodio. Juan Pérez Floristán il 14 aprile all'Auditorium Biagi ... adattò La Morte d'amore di Isolde, episodio finale dell'atto III. In segno di deferenza non ... Juan ha effettuato tour in Europa, America Latina e Stati Uniti. Dal 2020 è insegnante di pianoforte ... Camorra, usura, estorsioni: arrestata la moglie di Renato Vallanzasca ... usura e estorsione, eseguiti nelle province di Caserta, Latina, Milano, Napoli e Terni. Le indagini erano partite due anni fa dal commissariato di Cassino in seguito di un primo episodio di usura ed ... ... muore un 56enne Cronaca [ 13/04/2023 ] Hdl Nardò, coach Di Carlo: 'Contronon dobbiamo ...della Polizia scientifica della Questura di Taranto che stanno portando avanti le indagini sull'... adattò La Morte d'amore di Isolde,finale dell'atto III. In segno di deferenza non ... Juan ha effettuato tour in Europa, Americae Stati Uniti. Dal 2020 è insegnante di pianoforte ...... usura e estorsione, eseguiti nelle province di Caserta,, Milano, Napoli e Terni. Le indagini erano partite due anni fa dal commissariato di Cassino in seguito di un primodi usura ed ... Latina / Episodio intimidatorio: lanciano materiale infiammabile ... Temporeale Quotidiano Brasile: attentati nelle scuole, stretta del governo sui social Stretta del governo brasiliano sui social, dopo gli ultimi episodi di violenza nelle scuole, definiti una "epidemia" dal ministro della Giustizia, Flavio Dino, il quale ha annunciato un pacchetto di m ... Anziani truffati a Latina, Poste invita a prestare attenzione I recenti e reiterati episodi di truffe o i tanti tentativi andati a vuoto nelle scorse settimane, verificatisi a Latina e provincia soprattutto a danno di persone anziane, hanno spinto Poste Italiane ... Stretta del governo brasiliano sui social, dopo gli ultimi episodi di violenza nelle scuole, definiti una "epidemia" dal ministro della Giustizia, Flavio Dino, il quale ha annunciato un pacchetto di m ...I recenti e reiterati episodi di truffe o i tanti tentativi andati a vuoto nelle scorse settimane, verificatisi a Latina e provincia soprattutto a danno di persone anziane, hanno spinto Poste Italiane ...