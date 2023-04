L’assessore all’Urbanistica di Torino indagato a Milano. Per i pm un suo progetto per una palazzina non ha permessi legittimi (Di giovedì 13 aprile 2023) L’assessore all’Urbanistica del Comune di Torino Paolo Mazzoleni è indagato dalla Procura di Milano in relazione a un presunto abuso edilizio nella realizzazione di una palazzina in fase di costruzione in piazza Aspromonte, in zona Città Studi. Una contestazione che riguarda, da quanto si è saputo, la sua qualità di architetto autore del progetto, oltre che di ex componente della Commissione Paesaggio del Comune di Milano. “Siamo sereni per il nostro operato – ha chiarito l’avvocato di Mazzoleni, Maurizio Bortolotto – Aspettiamo l’evoluzione del procedimento e abbiamo piena fiducia nella magistratura”. Mazzoleni, che insegna al Politecnico di Milano, ha ricevuto nei giorni scorsi dalla Procura un atto per l’elezione di domicilio. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023)del Comune diPaolo Mazzoleni èdalla Procura diin relazione a un presunto abuso edilizio nella realizzazione di unain fase di costruzione in piazza Aspromonte, in zona Città Studi. Una contestazione che riguarda, da quanto si è saputo, la sua qualità di architetto autore del, oltre che di ex componente della Commissione Paesaggio del Comune di. “Siamo sereni per il nostro operato – ha chiarito l’avvocato di Mazzoleni, Maurizio Bortolotto – Aspettiamo l’evoluzione del procedimento e abbiamo piena fiducia nella magistratura”. Mazzoleni, che insegna al Politecnico di, ha ricevuto nei giorni scorsi dalla Procura un atto per l’elezione di domicilio. La ...

