L'aspetto, o anche solo l'acconciatura del giorno, rivela molto di noi. E influenza come gli altri ci vedono (Di giovedì 13 aprile 2023) Negli ultimi anni, TikTok, la piattaforma social popolata (e amata) dalla Gen Z, è diventato un vero e proprio incubatore di tendenze beauty, e non solo. Lo conferma la hair theory, la nuova tendenza capelli che conta già milioni di visualizzazioni sulla piattaforma e che in poco tempo si è diffusa tra celebrità e beauty influencer. Capelli: come taglio e colore giusti possono cambiare il volto guarda le foto Leggi anche › Tendenze skincare 2023: le anticipazioni da TikTok per la ... Leggi su iodonna (Di giovedì 13 aprile 2023) Negli ultimi anni, TikTok, la piattaforma social popolata (e amata) dalla Gen Z, è diventato un vero e proprio incubatore di tendenze beauty, e non. Lo conferma la hair theory, la nuova tendenza capelli che conta già milioni di visualizzazioni sulla piattaforma e che in poco tempo si è diffusa tra celebrità e beauty influencer. Capelli:taglio e colore giusti possono cambiare il volto guarda le foto Leggi› Tendenze skincare 2023: le anticipazioni da TikTok per la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HSkelsen : Una debacle sul Pnrr, infatti, non riguarda solo l'occasione persa per realizzare una crescita. Riguarda anche la s… - _Nico_Piro_ : Colpisce di questa storia che la violenza di genere sembra contare per le destre perchè è avvenuta alla Festa dell’… - Mica19758700 : @Adnkronos Io aspetto anche brindisi?????? - lucacimini82 : @ilciccio67 Sappiamo benissimo che Sky in questo momento è filo istituzionale (Marani presidente della lega pro). C… - AnStorti : @_magnopaolo_ @DonKalulu20 In realtà la aspetto al varco per i temi “della vita vera” perché ad oggi è solo il clas… -