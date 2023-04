Lascia l’Inter e torna alla sua vecchia squadra | colpo in Serie A

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UmbertoF97 : Inter Real e City già in semifinale. 1-0 Milan è un risultato che lascia molto aperta la gara di ritorno nonostant… - RobertoAtzori : @capuanogio ma come cazzo si permette Allianz, un cliente, di porre condizioni e norme di comportamento ai tesserat… - SIX_JLeno : @_SimoTarantino @Inter Lascia stare Mane, il fenomeno è l’altro - Giusepp16032914 : @CGapuano Zitto gobbo pensa alla tua squadra di disonesti inter perfetta e non fortunata ha giocato e vinto meritat… - Giovann39862505 : RT @zivkomir: La mancata concessione del rigore al Benfica ieri sera lascia allibiti, l'incredibile mutismo del VAR si spiega solo con il p… -

leggi anche Juventus, il PM del processodopo polemiche su ... oggi'ex mister di Juve e Nazionale compie 75 anni Il tecnico ...e la Pistoiese da calciatore e la guida dalla panchina di, ...Per lasciare un bel ricordo è la parte chesottintesa, e ... alla percezione che'insieme trasmette. Come quando'anno ... Come quando'anno scorso, dopo la sconfitta per 1 - 0 contro, ...... 'Attenti all''. In basso, il nuovo deferimento per la ...'1 - 0 milanista firmato Bennacerancora tutto aperto tra sei ...