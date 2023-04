Landini: “3 miliardi per il taglio del cuneo fiscale sono insufficienti”. (Di giovedì 13 aprile 2023) Considerando che le buste paga dei lavoratori italiani sono le più basse d’Europa, che prima il passaggio dalla lira all’euro,... Leggi su freeskipper (Di giovedì 13 aprile 2023) Considerando che le buste paga dei lavoratori italianile più basse d’Europa, che prima il passaggio dalla lira all’euro,...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Landini sui tre miliardi nel Def per il taglio del cuneo: 'Mi sembra che quelle risorse non siano sufficienti per r… - fattoquotidiano : “Follia tagliare il Reddito con 100 miliardi di evasione. E serve il salario minimo”. Landini annuncia la mobilitaz… - freeskipperIT : Landini: '3 miliardi per il cuneo sono insufficienti'. - MRambo29 : Per #Landini 3 miliardi sono insufficienti per il #cuneofiscale. La domanda che ci poniamo è:'Ma i DEM, in 11 anni,… - GimTonic2 : @LegaSalvini Voi tagliate 10 miliardi in due anni, non toccate la legge Fornero non siete capaci a gestire la crisi… -