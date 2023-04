L’amore tra Maurizio Costanzo e Giovanna Ralli: “Ci siamo amati davvero molto” (Di giovedì 13 aprile 2023) “Adesso vi racconto una cosa. Lei aveva 25 anni. Io ne avevo 22,23…” aveva detto Maurizio Costanzo quando, lo scorso novembre, Giovanna Ralli era stata ospite al Maurizio Costanzo Show. “Ci siamo fidanzati” rispose lei. E così, candidamente, il giornalista e l’attrice aveva rivelato la loro storia d’amore, fino ad allora rimasta segreta. “La cosa bella è che ci dovevamo sposare, ma lei anni dopo mi disse ‘Non c’avevi na lira!’” ha scherzato Costanzo. “Mi hai detto che guadagnavi 600 lire al mese, che ci facevo? Io avevo una famiglia” ha proseguito lei, in un battibecco che ha svelato l’affetto ancora vivo tra i due. “Io ero molto innamorato. Ricordo ancora la strada di casa sua” aveva concluso il conduttore. Oggi, ospite di Mara ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 aprile 2023) “Adesso vi racconto una cosa. Lei aveva 25 anni. Io ne avevo 22,23…” aveva dettoquando, lo scorso novembre,era stata ospite alShow. “Cifidanzati” rispose lei. E così, candidamente, il giornalista e l’attrice aveva rivelato la loro storia d’amore, fino ad allora rimasta segreta. “La cosa bella è che ci dovevamo sposare, ma lei anni dopo mi disse ‘Non c’avevi na lira!’” ha scherzato. “Mi hai detto che guadagnavi 600 lire al mese, che ci facevo? Io avevo una famiglia” ha proseguito lei, in un battibecco che ha svelato l’affetto ancora vivo tra i due. “Io eroinnamorato. Ricordo ancora la strada di casa sua” aveva concluso il conduttore. Oggi, ospite di Mara ...

