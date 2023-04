Lamborghini, Daniil Kvyat è un nuovo Factory Driver 2023 (Di giovedì 13 aprile 2023) L'ex pilota di Formula Uno Daniil Kvyat si unisce ai Factory Driver di Lamborghini Squadra Corse . Questa stagione Daniil Kvyat sarà impegnato nel ruolo di test Driver del nuovo prototipo LMDh ... Leggi su motori.quotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) L'ex pilota di Formula Unosi unisce aidiSquadra Corse . Questa stagionesarà impegnato nel ruolo di testdelprototipo LMDh ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LauraLuthien86 : Daniil #Kvyat fa il suo ingresso nella #Lamborghini Squadra Corse per il programma LMDh. Nel 2024 lavorerà insieme… - Roberta07love : Daniil Kvyat entrerà a far parte dell'equipaggio di Lamborghini Squadra Corse per il programma LMDh. Il team di C… - CisarioF1 : Ufficiale: Daniil Kvyat nuovo pilota #Lamborghini Corse. Quest'anno sarà test driver del prototipo LMDh, nel 2024 s… - Fangareggi : RT @24emilia: L’ex F1 Daniil Kvyat nuovo factory driver di @Lamborghini - LiveGPit : #WEC Daniil Kvyat nuovo pilota ufficiale #Lamborghini ?? Luca Pellegrini -

Lamborghini, Daniil Kvyat è un nuovo Factory Driver 2023 " Sono davvero entusiasta di dare a Daniil il benvenuto in Lamborghini e sono fermamente convinto che potrà dare un grosso contributo alla crescita del nostro progetto LMDh - ha commentato Giorgio ... Kvjat nuovo pilota ufficiale di Lamborghini LMDh - FormulaPassion ... Responsabile di Lamborghini Squadra Corse: 'Come gruppo, siamo entusiasti di dare il benvenuto a Daniil in Lamborghini e crediamo che sarà una forte risorsa per il nostro progetto LMDh nel corso ... Lamborghini, ecco Kvyat tra i piloti del programma Hypercar Lamborghini, c'è Kvyat nel dream team per Le Mans 2024 La Gazzetta dello Sport per il suo programma LMDh Michele Montesano Sta prendendo sempre più forma la squadra che porterà al debutto la Lamborghini nel mondo dei prototipi. La Casa di Sant'Agata Bolognese ha annunciato l'accordo con Daniil ... Kvyat nella famiglia Lamborghini: correrà con la LMDh Colpo per Lamborghini verso Le Mans 2024: la casa di Sant'Agata Bolognese ha annunciato Daniil Kvyat come Factory Driver di Squadra Corse. L'ex pilota di F1 sarà impegnato nel ruolo di test driver del ...