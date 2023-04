L’Ambasciatore Zazo visiterà la Rocca dei Rettori e il Museo del Sannio

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutod’Italia in Ucraina Pier Francescosarà ricevuto venerdì 14 aprile 2023 alle ore 16,30 alladei, sede della Provincia di Benevento, dal Presidente Nino Lombardi e dai Consiglieri provinciali per la firma del “Libro degli Ospiti d’Onore” della Provincia e il conferimento del Premio “Telesia for Peoples 2022” da parte della Associazione Icosit presieduta da Mimmo Ragozzino. A seguire,, accompagnato dal presidente Lombardi, da Giuseppe Sauchella, Amministratore diEuropa, Società in house providing della Provincia di Benevento, e dal professor Marcello Rotili aldeldi Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.