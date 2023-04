(Di giovedì 13 aprile 2023) E’ stato recapitato allaredazione il “commento” delin Italia alla lettera-appello che sei testate italiane (tra cui la) hanno scritto all’ambasciatore designato Alexei Paramonov per manifestare la loro preoccupazione per l’arresto del giornalista americano Evan, accusato di spionaggio, e chiederne la liberazione.considera tale appello un’ingerenza “sulla procedura dell’amministrazione della giustizia” in Russia e sostiene che il reporter è stato “colto in flagrante mentre cercava di ottenere informazioni segrete su una delle imprese del complesso militar-industriale russo”. Siamo uno stato di diritto, dice il diplomatico russo, e abbiamo il dovere di fare giustizia, e tale preoccupata pressione, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaLpnmrz : RT @claudiocerasa: L’ambasciata russa prende male l’appello pro Gershkovich. La nostra risposta - afgianas : RT @claudiocerasa: L’ambasciata russa prende male l’appello pro Gershkovich. La nostra risposta - g_l_morotti : RT @claudiocerasa: L’ambasciata russa prende male l’appello pro Gershkovich. La nostra risposta - maslarussa : RT @claudiocerasa: L’ambasciata russa prende male l’appello pro Gershkovich. La nostra risposta - AngelaAngelmi : RT @claudiocerasa: L’ambasciata russa prende male l’appello pro Gershkovich. La nostra risposta -

...di espandere e approfondire i legami con la Federazione, ...interverranno in risposta alle scelte dell'Ungheria e per limitare'... Gergely Gulyas, ha accusatostatunitense di fare ...Contattata dall'AFP,a Oslo non ha ancora reagito. I servizi segreti norvegesi indicano regolarmente la Russia e la Cina come le principali minacce di spionaggio per il Paese. .... Huitfeldt definisce'espulsione dei cittadini russi come ''un ...e ridurre il livello dell'attività di intelligencein ... Spiegando che i 15 dipendenti dell'dovranno lasciare la ...