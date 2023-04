L' Air Jordan 13 Black Flint è una sneaker davvero legata al cuore di Michael Jordan

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... brvzovic : @bvrbharrys dunk low o jordan 1?? oppure se vuoi qualcosa di più semplice magari le new balance o air force 1, anche le gazelle - CinqueNews : #Air - il viaggio negli Anni ’80 di #Affleck: tra Jordan, Nike e la nascita di un mito -» - pambianconews : Le scarpe di Michael Jordan all’asta per la cifra record di 2,2 mln $ - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Air, le curiosità sulle sneakers di Jordan che hanno fatto segnare un nuovo record - VanityFairIt : Sì, gli zeri sono giusti: più di due milioni per questo paio di scarpe -

Un paio delle sueindossate durante i playoff del 1998 - quali raccontati all'interno del documentario ''The Last Dance'' e che portarono al suo sesto e ultimo titolo Nba - sono state ...Le13 "Breds" - abbreviazione di "black and red" - sono state indossate dalla leggenda del basket mondiale nella seconda partita delle finali Nba del 1998 contro gli Utah Jazz, durante la ...Michaelda record: battute all'asta per 2,2 mln di dollari le sue '13' Una cifra da capogiro, quella battuta all'asta da Sotheby's per il paio di13 indossate nel 1998 da Michaeldurante la sua ultima stagione in Nba (soprannominata 'The Last Dance') e nella sua ultima finale giocata per i Chicago Bulls . 2,2 milioni di ...

Da Michael Jordan al film Air: la leggendarie sneaker Nike Air Jordan 1 in tre look da fuoriclasse Io Donna

In quella gara, Michael Jordan, reduce dalla sconfitta nella gara d'apertura, mise a segno 37 punti per portare la serie sull'1-1: serie che finì con la vittoria finale dei Bulls per 4-2 sui Jazz. A ...Il campione di pallacanestro nel 1998 le aveva regalate, firmate, ad un addetto al recupero dei palloni e alla pulizia dello spogliatoio ...