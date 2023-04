«L’AI applicata alla musica è ancora acerba, ma siamo obbligati a stare al passo», l’intervista a Marco Arata (Di giovedì 13 aprile 2023) Una passione per la musica e le nuove tecnologie. Musicista poli-strumentista, nonché chitarrista di J-Ax e curatore dei suoi show. Si definisce nerd, perché nella sua sala-studio ci sono moltissimi strumenti al passo con l’evoluzione digitale e questo lo ha portato anche a sperimentare la “collaborazione” tra il mondo delle note, delle sinfonie e del testo e i molteplici strumenti basati su differenti intelligenze artificiali. Un’esperienza a livello goliardico che Marco Arata – meglio conosciuto come Mark The Hammer sui social (con 630mila iscritti al suo canale YouTube e oltre 127mila follower su Instagram) – ha raccontato a Giornalettismo. LEGGI ANCHE > Altro giro, altra corsa: anche il mondo della musica vuole frenare L’AI I suoi racconti attraverso le piattaforme social si ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 13 aprile 2023) Una passione per lae le nuove tecnologie. Musicista poli-strumentista, nonché chitarrista di J-Ax e curatore dei suoi show. Si definisce nerd, perché nella sua sala-studio ci sono moltissimi strumenti alcon l’evoluzione digitale e questo lo ha portato anche a sperimentare la “collaborazione” tra il mondo delle note, delle sinfonie e del testo e i molteplici strumenti basati su differenti intelligenze artificiali. Un’esperienza a livello goliardico che– meglio conosciuto come Mark The Hammer sui social (con 630mila iscritti al suo canale YouTube e oltre 127mila follower su Instagram) – ha raccontato a Giornalettismo. LEGGI ANCHE > Altro giro, altra corsa: anche il mondo dellavuole frenareI suoi racconti attraverso le piattaforme social si ...

