L’agricoltura italiana punta alle Tea: disegno di legge FdI sulle tecniche di miglioramento genetico (Di giovedì 13 aprile 2023) La scommessa è quella di “produrre di più con meno“ e di non far più trovare L’agricoltura italiana impreparata né di fronte al rischio dei rincari delle materie prime e dei costi di produzione – come la guerra russo-ucraina ha inevitabilmente messo in evidenza – né di fronte a questioni ambientali come la siccità, che possono essere affrontate con uno spirito pragmatico e, al contempo, visionario ricorrendo alle cosiddette Tea, le tecniche di Evoluzione Assistita, l’editing genomico per ottenere caratteristiche migliori e più performanti nelle piante. Da questo punto di vista, il disegno di legge dei senatori di Fratelli d’Italia, Luca De Carlo, presidente della Commissione Agricoltura del Senato, e Maria Nocco, punta a imprimere una vera svolta ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 13 aprile 2023) La scommessa è quella di “produrre di più con meno“ e di non far più trovareimpreparata né di fronte al rischio dei rincari delle materie prime e dei costi di produzione – come la guerra russo-ucraina ha inevitabilmente messo in evidenza – né di fronte a questioni ambientali come la siccità, che possono essere affrontate con uno spirito pragmatico e, al contempo, visionario ricorrendocosiddette Tea, ledi Evoluzione Assistita, l’editing genomico per ottenere caratteristiche migliori e più performanti nelle piante. Da questo punto di vista, ildidei senatori di Fratelli d’Italia, Luca De Carlo, presidente della Commissione Agricoltura del Senato, e Maria Nocco,a imprimere una vera svolta ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : L’agricoltura italiana punta alle Tea: disegno di legge FdI sulle tecniche di miglioramento genetico - roccotomasoni : @zazagab2 @RobinFranke7 Una tecnologia di concezione italiana ma il governo non se n'è accorto, loro vogliono trive… - AlsoliCinzia : RT @francacec: C’è problema #siccità per l’agricoltura italiana, ma ci sono anche altre questioni ambientali da risolvere: uso di pesticidi… - emarazzifull : ITALIAN ADV - VALFRUTTA, ANIMA ITALIANA Valfrutta torna in comunicazione con l’agenzia Jam e la tempesta. Il claim… - Lisa_Suprema : @FrancescoLollo1 No, fattori cOlturali e non cUlturali. La smettiamo con l' immaginario bucolico dell'agricoltura… -