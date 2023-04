L’agente di Cragno: «Monza? Alessio è finito in galera senza neanche aver rubato un cioccolatino» (Di giovedì 13 aprile 2023) Graziano Battistini, agente del portiere del Monza Alessio Cragno, ha parlato dello scarso impiego dell’estremo difensore nel club lombardo Graziano Battistini, agente del portiere del Monza Alessio Cragno, ha parlato a TMW. PAROLE – «Non dimentichiamoci che è andato a Monza da portiere della nazionale e con uno dei rendimenti più alti degli ultimi anni di Serie A. Quando si è palesato il loro interesse, Alessio ha aderito a un progetto, per aprire un ciclo in una società che ambisce a diventare più importante. Poi, in maniera grottesca e dopo essere stato tra i migliori in Coppa Italia con il Frosinone, non è stato scelto per la prima di campionato. Il ruolo del portiere è particolare, bravo Di Gregorio a prendere la palla al balzo ma ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 aprile 2023) Graziano Battistini, agente del portiere del, ha parlato dello scarso impiego dell’estremo difensore nel club lombardo Graziano Battistini, agente del portiere del, ha parlato a TMW. PAROLE – «Non dimentichiamoci che è andato ada portiere della nazionale e con uno dei rendimenti più alti degli ultimi anni di Serie A. Quando si è palesato il loro interesse,ha aderito a un progetto, per aprire un ciclo in una società che ambisce a diventare più importante. Poi, in maniera grottesca e dopo essere stato tra i migliori in Coppa Italia con il Frosinone, non è stato scelto per la prima di campionato. Il ruolo del portiere è particolare, bravo Di Gregorio a prendere la palla al balzo ma ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitscienza : Monza, l’agente di Cragno: “Qui è in galera, situazione frustrante” - Ftbnews24 : #Monza, l’agente di Cragno: “In galera senza nemmeno aver rubato un cioccolatino” #Monza, Palladino - monza_news : L'agente di Cragno contro il Monza: 'Il portiere era in Nazionale, è finito in galera senza aver rubato' - Tutto_CalcioNew : L'agente di #Cragno: 'Al #Monza è finito in galera' #tuttocalcionews #calcio - CalcioPillole : #Monza, l'agente di #Cragno: 'Qui è in galera, situazione frustrante'. -

L'agente di Cragno: "Monza Alessio è finito in galera senza neanche aver rubato un cioccolatino" Graziano Battistini, agente del portiere del Monza Alessio Cragno, ha parlato dello scarso impiego dell'estremo difensore nel club lombardo Graziano Battistini, agente del portiere del Monza Alessio Cragno, ha parlato a ... Inter, adesso basta: a fine stagione sarà rivoluzione! ... le responsabilità sono dell'agente che ha preferito la cessione ... L'Inter, comunque, crede nell'investimento fatto per il mediano ... Per il secondo portiere, punterei su Cragno. Anche Silvestri non ... Monza, Cragno si sente frustrato: "Fuori senza motivo" L'agente di Alessio Cragno Graziano Battistini a Radio Sportiva ha spiegato la delusione del suo assistito, che sta vivendo con frustrazione la sua condizione di secondo a Monza: "Sta vivendo una ... Graziano Battistini,del portiere del Monza Alessio, ha parlato dello scarso impiego dell'estremo difensore nel club lombardo Graziano Battistini,del portiere del Monza Alessio, ha parlato a ...... le responsabilità sono dell'che ha preferito la cessione ...'Inter, comunque, crede nell'investimento fatto per il mediano ... Per il secondo portiere, punterei su. Anche Silvestri non ...di AlessioGraziano Battistini a Radio Sportiva ha spiegato la delusione del suo assistito, che sta vivendo con frustrazione la sua condizione di secondo a Monza: "Sta vivendo una ... Monza, l’agente di Cragno: “Qui è in galera, situazione frustrante” Calcio in Pillole