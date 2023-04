Ladispoli, segregati in una baracca per vendetta: gli avevano rubato la droga (Di giovedì 13 aprile 2023) Ladispoli – Nel pomeriggio di ieri 12 aprile 2023, a Ladispoli, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, a conclusione di un’articolata attività investigativa, hanno dato esecuzione a un fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Roma, a carico di un uomo, classe 1979, gravemente indiziato di essere responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sequestro di persona a scopo di estorsione (artt. 110 c.p. – artt. 73 e 80 D.P.R. 309/90, artt. 110 e 630 c.p.). In particolare, l’uomo, che seppur non gravato da precedenti penali di tipo associativo risulta stabilmente inserito in un contesto criminale plurisoggettivo operante nella zona di Roma Casalotti e Boccea, è indiziato, unitamente ad un altro soggetto, di essere il proprietario di un ingente ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 13 aprile 2023)– Nel pomeriggio di ieri 12 aprile 2023, a, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, a conclusione di un’articolata attività investigativa, hanno dato esecuzione a un fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Roma, a carico di un uomo, classe 1979, gravemente indiziato di essere responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sequestro di persona a scopo di estorsione (artt. 110 c.p. – artt. 73 e 80 D.P.R. 309/90, artt. 110 e 630 c.p.). In particolare, l’uomo, che seppur non gravato da precedenti penali di tipo associativo risulta stabilmente inserito in un contesto criminale plurisoggettivo operante nella zona di Roma Casalotti e Boccea, è indiziato, unitamente ad un altro soggetto, di essere il proprietario di un ingente ...

