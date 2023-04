“L’abbiamo trovata così”. Tv sotto choc per la morte dell’attrice, aveva solo 26 anni (Di giovedì 13 aprile 2023) Televisione in lutto per la prematura scomparsa della giovane attrice. aveva solo 26 anni ed è stata trovata morta nel suo appartamento martedì 11 aprile 2023. La sua famiglia e i suoi amici sono completamente sotto choc. I suoi fan hanno lasciato ricordi e tributi sulle sue pagine social e hanno inviato le condoglianze alla famiglia di Jung Chae Yull, conosciuta soprattutto per il suo ruolo nella serie Zombie Detective. Jung Chae Yull è nata il 4 settembre 1996 in Corea del Sud. È morta all’età di 26 anni. Era la modella e attrice coreana più popolare. Ha fatto parte del film più famoso Deep 2018. E ha fatto parte di due serie drammatiche “Non ho ancora fatto del mio meglio nel 2022”, “Devil’s Runway” e “Zombie Detective 2020”. Leggi anche: “Non voglio ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 13 aprile 2023) Televisione in lutto per la prematura scomparsa della giovane attrice.26ed è statamorta nel suo appartamento martedì 11 aprile 2023. La sua famiglia e i suoi amici sono completamente. I suoi fan hanno lasciato ricordi e tributi sulle sue pagine social e hanno inviato le condoglianze alla famiglia di Jung Chae Yull, conosciuta soprattutto per il suo ruolo nella serie Zombie Detective. Jung Chae Yull è nata il 4 settembre 1996 in Corea del Sud. È morta all’età di 26. Era la modella e attrice coreana più popolare. Ha fatto parte del film più famoso Deep 2018. E ha fatto parte di due serie drammatiche “Non ho ancora fatto del mio meglio nel 2022”, “Devil’s Runway” e “Zombie Detective 2020”. Leggi anche: “Non voglio ...

