(Di giovedì 13 aprile 2023) Nota dell'emittente: "Massimo Giletti rimane a disposizione dell'Azienda" La7 ha deciso dire la produzione del programmache da domenica prossima non sarà in onda. Lo rende noto l’emittente in una nota in cui “ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione”. “Massimo Giletti – conclude La7 – rimane a disposizione dell’Azienda”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma 'Non è l'Arena' che da domenica prossima non sarà in onda.… - fanpage : Terremoto senza precedenti in casa La7: sospeso Non è L’Arena. In una nota si legge che “Massimo Giletti resta a di… - infoitcultura : La7 sospende «Non è l’arena», Giletti resta a disposizione - infoitcultura : La7 sospende 'Non è l'Arena', Massimo Giletti resta 'a disposizione' - infoitcultura : La7 sospende Non è L'Arena, Massimo Giletti rimane a disposizione dell'azienda -

Massimo Giletti è legato con un contratto afino a giugno, ed erano in corso le trattative con l'editore Urbano Cairo per rinnovarlo. La voce che circola però è che si si siano intensificati i ...ha deciso di sospendere la produzione del programma ' Non è l'Arena ' che da domenica prossima non sarà in onda. L'annuncio a sorpresa arriva dall'emittente di Urbano Cairo : 'ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione. Massimo Giletti rimane a disposizione dell'Azienda', si legge nella nota stampa. Il talk show, giunto ...Si tratta di un terremoto senza precedenti in casa. Da tempo si vociferava di una separazione tra il conduttore e la rete del patron del Torino , ma nessuno avrebbe immaginato un brusco stop a ...

La7 sospende «Non è l’Arena»: «Giletti resta a disposizione dell’azienda» Corriere della Sera

Il talk di informazione di Massimo Giletti, almeno per il momento, non andrà più in onda. La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma «Non è l'Arena» che da domenica prossima non sarà in ...(Adnkronos) - La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma 'Non è l’Arena' che da domenica prossima non sarà in onda. Lo rende noto l'emittente in una nota in cui "ringrazia Massimo Giletti ...