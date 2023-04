La7 sospende Non è l’Arena: “Giletti resta a disposizione dell’azienda” (Di giovedì 13 aprile 2023) Terremoto a La7. A sorpresa la rete di Urbano Cairo ha comunicato la decisione di sospendere la produzione del programma Non è l’Arena, che già da domenica prossima non sarà in onda: “La7 ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione. Massimo Giletti rimane a disposizione dell’azienda”, si legge nella nota stampa. Immediata la risposta del giornalista che all’Adnkronos dichiara: “Prendo atto della decisione di La7. In questo momento, l’unico mio pensiero va alle 35 persone che lavorano con me da anni e che da un giorno all’altro – senza alcun preavviso – vengono lasciate per strada”. Da tempo si parlava di un possibile addio tra il conduttore e La7, ma non era certo ipotizzabile uno stop così brusco, a stagione in corso. Di certo Non è ... Leggi su tpi (Di giovedì 13 aprile 2023) Terremoto a La7. A sorpresa la rete di Urbano Cairo ha comunicato la decisione dire la produzione del programma Non è, che già da domenica prossima non sarà in onda: “La7 ringrazia Massimoper il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione. Massimorimane a”, si legge nella nota stampa. Immediata la risposta del giornalista che all’Adnkronos dichiara: “Prendo atto della decisione di La7. In questo momento, l’unico mio pensiero va alle 35 persone che lavorano con me da anni e che da un giorno all’altro – senza alcun preavviso – vengono lasciate per strada”. Da tempo si parlava di un possibile addio tra il conduttore e La7, ma non era certo ipotizzabile uno stop così brusco, a stagione in corso. Di certo Non è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma 'Non è l'Arena' che da domenica prossima non sarà in onda.… - fanpage : Terremoto senza precedenti in casa La7: sospeso Non è L’Arena. In una nota si legge che “Massimo Giletti resta a di… - Adnkronos : La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma 'Non è l’Arena'. L'emittente ringrazia Massimo Giletti 'per… - LaPaola110 : RT @Agenzia_Ansa: La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma 'Non è l'Arena' che da domenica prossima non sarà in onda. Lo ren… - MattSpe91 : RT @CalcioFinanza: La7 sospende la produzione di “Non è l’Arena”, trasmissione condotta da Massimo Giletti -