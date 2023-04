La7 sospende “Non è l’Arena” Giletti a disposizione dell’azienda | Messi 35 giornalisti sulla strada senza preavviso

(Di giovedì 13 aprile 2023) La7 ha deciso dire la produzione del programma ”Non è” che da domenica prossima non sarà in onda. Lo rende noto l’emittente in una nota in cui “ringrazia Massimoper il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione”. “Massimo- conclude La7 – rimane a”. “Prendo atto della decisione di La7 – afferma il giornalista -. In questo momento, l’unico mio pensiero va alle 35 persone che lavorano con me da anni e che da un giorno all’altro –alcun– vengono lasciate per”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

