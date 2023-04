(Di giovedì 13 aprile 2023) Conclusa anzi tempo la stagione di Non è, il programma condotto da Massimo Giletti ogni domenica sera su La7. L’emittente di Urbano Cairo, infatti, ha bloccato la messa in onda già dal 16 aprile. Da domenica prossima “Non è” non andrà in onda. La nota di La7: “Giletti rimane a disposizione dell’Azienda” “La7 ha deciso dire la produzione del programma ‘Non è’ che da domenica prossima non sarà in onda. La7 ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione. Massimo Giletti rimane a disposizione dell’Azienda” rende noto una nota dell’ufficio stampa di La7. Nelle ultime settimane si erano diffuse voci sul possibile passaggio di Giletti alla Rai Nelle ultime settimane, riferisce l’agenzia Ansa dando conto della sospensione del programma Non è ...

Ufficiale: da domenica 16 aprile la trasmissione non sarà più in ...'Non è l'arena': le motivazioni Attraverso una nota stampa, l'emittente televisivacomunica che 'Non è l'Arena' non andrà quindi in onda dalla prossima domenica. Stando a quanto ...Giletti: 35 persone lasciate per strada senza preavviso 'Prendo atto della decisione di'. Così Giletti ha commentato la scelta dell'emittente con AdnKronos. 'In questo momento, ha aggiunto, l'...

La7 sospende Non è l'arena, Giletti resta a disposizione Agenzia ANSA

