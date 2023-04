La7 sospende ‘Non è l’Arena’ (Di giovedì 13 aprile 2023) (Adnkronos) – La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma ‘Non è l’Arena’ che da domenica prossima non sarà in onda. Lo rende noto l’emittente in una nota in cui “ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione”. “Massimo Giletti – conclude La7 – rimane a disposizione dell’Azienda”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 13 aprile 2023) (Adnkronos) – La7 ha deciso dire la produzione del programmache da domenica prossima non sarà in onda. Lo rende noto l’emittente in una nota in cui “ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione”. “Massimo Giletti – conclude La7 – rimane a disposizione dell’Azienda”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma 'Non è l'Arena' che da domenica prossima non sarà in onda.… - fanpage : Terremoto senza precedenti in casa La7: sospeso Non è L’Arena. In una nota si legge che “Massimo Giletti resta a di… - ComunicareDigit : La7 sospende «Non è l’Arena»: «Giletti resta a disposizione dell’azienda» @nonelarena @GilettiMassimo Davvero mafia… - giusmo1 : RT @sallo_news: #La7 sospende #NonèlArena , da domenica non andrà più in onda #MassimoGiletti - franklinmolica : RT @Corriere: La7 sospende “Non è l’Arena” dopo sei anni: «Giletti resta a disposizione dell’azienda» -