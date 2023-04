(Di giovedì 13 aprile 2023) La7 ha deciso dire ladel programma “Non è” che da domenica prossima non sarà in onda. Lo rende noto la stessa emittente, che «ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione». Massimo Giletti rimane a disposizione dell’azienda. L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giu_707_ : RT @fanpage: Terremoto senza precedenti in casa La7: sospeso Non è L’Arena. In una nota si legge che “Massimo Giletti resta a disposizione”… - MariaAversano1 : RT @Agenzia_Ansa: La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma 'Non è l'Arena' che da domenica prossima non sarà in onda. Lo ren… - sportli26181512 : #Media #Notizie La7 sospende la produzione di “Non è l’Arena”: La7 ha deciso di sospendere la produzione del progra… - chiamatemibobo : RT @Agenzia_Ansa: La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma 'Non è l'Arena' che da domenica prossima non sarà in onda. Lo ren… - Baccotvnews : ??#La7 sospende #Nonèlarena. Il programma condotto da Massimo Giletti non sarà in onda da domenica. Lo rende noto… -

