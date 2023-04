La7, “Non è l’Arena” sospesa. Lo sfogo di Giletti: “Nessun preavviso” (Di giovedì 13 aprile 2023) La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno e sembra aver lasciato sgomento anche lo stesso Massimo Giletti. Arriva infatti un brusco stop per Non è l’Arena, il programma di La7 che dalla prossima domenica non andrà più in onda. A renderlo noto è un comunicato stampa diffuso dalla stessa emittente, che ha optato per la sospensione a stagione in corso. Immediata la reazione del conduttore che, all’Adnkronos, ha espresso seria preoccupazione, soprattutto per la totale assenza di preavviso. La7 sospende “Non è l’Arena”: la reazione di Massimo Giletti Non è l’Arena, uno dei programmi di punta di La7, è destinato ad un brusco stop a stagione in corso. Il programma si avvia verso la sospensione immediata già a partire dalla prossima domenica. Una decisione che ha colto tutti di ... Leggi su dilei (Di giovedì 13 aprile 2023) La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno e sembra aver lasciato sgomento anche lo stesso Massimo. Arriva infatti un brusco stop per Non è, il programma di La7 che dalla prossima domenica non andrà più in onda. A renderlo noto è un comunicato stampa diffuso dalla stessa emittente, che ha optato per la sospensione a stagione in corso. Immediata la reazione del conduttore che, all’Adnkronos, ha espresso seria preoccupazione, soprattutto per la totale assenza di. La7 sospende “Non è”: la reazione di MassimoNon è, uno dei programmi di punta di La7, è destinato ad un brusco stop a stagione in corso. Il programma si avvia verso la sospensione immediata già a partire dalla prossima domenica. Una decisione che ha colto tutti di ...

