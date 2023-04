La7 chiude Non è l’arena di Giletti, il surreale video di Baiardo che su TikTok aveva detto: “Mi vedrete a Mediaset” (Di giovedì 13 aprile 2023) L’uomo che ha predetto l’arresto di Matteo Messina Denaro torna a parlare. Lo fa con un video lungo più di 10 minuti, pubblicato su TikTok tredici ore prima che La7 sospendesse la trasmissione che lo ha reso famoso al grande pubblico. È un intervento a tratti surreale quello di Salvatore Baiardo. Occhiali da vista, camicia a righe e giacca grigia, dal balcone di una casa in Sicilia Baiardo parla di tutto: del suo futuro in tv, del suo nipotino, del suo libro che sarebbe prossimo all’uscita. Annuncia che tornerà presto in televisione, ma non a La7. “Ci sono nuove iniziative, probabilmente mi vedrete in Mediaset, lì uno può dire quello che pensa e non ti condizionano nel parlare. Ne scoprirete delle belle“, sostiene l’uomo che gestiva la latitanza dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) L’uomo che ha prel’arresto di Matteo Messina Denaro torna a parlare. Lo fa con unlungo più di 10 minuti, pubblicato sutredici ore prima che La7 sospendesse la trasmissione che lo ha reso famoso al grande pubblico. È un intervento a trattiquello di Salvatore. Occhiali da vista, camicia a righe e giacca grigia, dal balcone di una casa in Siciliaparla di tutto: del suo futuro in tv, del suo nipotino, del suo libro che sarebbe prossimo all’uscita. Annuncia che tornerà presto in televisione, ma non a La7. “Ci sono nuove iniziative, probabilmente miin, lì uno può dire quello che pensa e non ti condizionano nel parlare. Ne scoprirete delle belle“, sostiene l’uomo che gestiva la latitanza dei ...

