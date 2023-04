La7 annuncia la sospensione immediata di “Non è l’Arena”, programma di Massimo Giletti (Di giovedì 13 aprile 2023) La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma “Non è l’Arena” che da domenica prossima non sarà in onda. L’annuncio a sorpresa arriva dall’emittente di Urbano Cairo: “La7 ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione. Massimo Giletti rimane a disposizione dell’Azienda”, si legge nella nota stampa. La7 annuncia la sospensione immediata di “Non è l’Arena” Giletti contro Furfaro “Stia attento a quello che dice” e lascia lo studio Immagine dal webIl talk show, giunto quest’anno alla sesta edizione, aveva debuttato sulla rete diretta da Andrea Salerno nel 2017, dopo la soppressione de “l’Arena“, storico titolo di Rai1 in onda alla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 aprile 2023) La7 ha deciso di sospendere la produzione del“Non è” che da domenica prossima non sarà in onda. L’annuncio a sorpresa arriva dall’emittente di Urbano Cairo: “La7 ringraziaper il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione.rimane a disposizione dell’Azienda”, si legge nella nota stampa. La7ladi “Non ècontro Furfaro “Stia attento a quello che dice” e lascia lo studio Immagine dal webIl talk show, giunto quest’anno alla sesta edizione, aveva debuttato sulla rete diretta da Andrea Salerno nel 2017, dopo la soppressione de ““, storico titolo di Rai1 in onda alla ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : ??Dopo mesi di ricerche Andrea #Purgatori annuncia uno scoop giornalistico in esclusiva mondiale. Seguiranno aggio… - baffi_francesco : 'Non è più l’arena'. @La7 annuncia la sospensione immediata del programma di Massimo Giletti. Ascolti ridicoli, osp… - tusciaweb : La7 annuncia la sospensione immediata di “Non è l’Arena” Roma - L'emittente televisivo La7 ha deciso di sospendere… - infoitcultura : Non è più l'arena. La7 annuncia la sospensione immediata del programma di Massimo Giletti (vicino al rientro in Rai… - PaoloX68 : RT @pirata_21: #La7 annuncia la sospensione immediata di Non è l'Arena di #Giletti. Proprio ora che eravamo a un passo dal vedere la veggen… -