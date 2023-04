La Ue aggiunge il gruppo Wagner e la 'fabbrica russa dei troll' nella lista nera dei sanzionati (Di giovedì 13 aprile 2023) Lo si legge nella Gazzetta Ufficiale dell'Ue. Il retroscena Putin ha cercato di risolvere personalmente la disputa tra il ministro della Difesa russo Serghei Shoigu e il capo della Wagner Yevgeny ... Leggi su globalist (Di giovedì 13 aprile 2023) Lo si leggeGazzetta Ufficiale dell'Ue. Il retroscena Putin ha cercato di risolvere personalmente la disputa tra il ministro della Difesa russo Serghei Shoigu e il capo dellaYevgeny ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : I motivi della scelta di Bruxelles - inartested : Nel gruppo fb del paesello uno dice di aver visto 'due individui mai visti prima' passeggiare per strada (signora m… - Annalis34343675 : Se anche Matteo fa un bel bagel non mi dispiacerebbe eh, così si aggiunge al gruppo di Jannik e Lorenzo ?? - KuCoinItalia : #KuCoin Cross Margin aggiunge #CFX ?? - svogliatu : E allora vediamo quanto siete forti Spartani… se aggiunge Drojette al gruppo siete dei cani!!! Non vi azzardate a f… -