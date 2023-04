La terza vita di Matteo Renzi ci dice che giornali e potere sono oggi sempre più la stessa cosa

Leggi su tpi

(Di giovedì 13 aprile 2023) “molto più prudente nella comunicazione perché la maggioranza di centrodestra è molto solida. Questi il potete non lo mollano. Penso sia una legislatura su cui lavorare in tempi lunghi: non sui 100 metri ma come in una maratona. Ho bisogno di ritrovare una nuova narrazione: una sosta ai box non può che farmi bene”. Non erano passate nemmeno 72 ore da quandoha pronunciato queste parole che era in diretta ad annunciare la sua discesa in campo in un altro settore: dopo la politica (ex sindaco e premier) e il lobbismo (Riad e il rinascimento arabo), il leader di Italia Viva ha deciso di entrare a gamba tesa nel mondo delsmo, auto-nominandosi direttore de Il Riformista, quotidiano che esce in edicola una sola volta la settimana e tutti i giorni in digitale. Fossimo un Paese sano, dove democrazia ...