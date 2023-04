La tecnica per radersi le gambe con il rasoio più in fretta e risparmiando acqua (Di giovedì 13 aprile 2023) Sul web è comparsa una tecnica molto efficace che ti permetterà di raderti le gambe più in fretta (posto che tu voglia depilarti!). Se sei solita depilarti le gambe, saprai bene che la rimozione dei peli normalmente richiede un risciacquo con il rasoio tra una passata e l’altra, per rimuovere i peli depositati nelle lame. Ciò si traduce in molto tempo perso a far scorrere l’acqua inutilmente cercando di pulire bene le lame (operazione non sempre facile e immediata). Un trucchetto molto utile a questo proposito è stato reso popolare da @charmakeupnz e riduce drasticamente i tempi di rasatura grazie a una semplice tecnica. Una volta che ti sei bagnata la pelle da depilare e hai completato la prima passata sulla gamba, fai scorrere il rasoio di nuovo ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 13 aprile 2023) Sul web è comparsa unamolto efficace che ti permetterà di raderti lepiù in(posto che tu voglia depilarti!). Se sei solita depilarti le, saprai bene che la rimozione dei peli normalmente richiede un risciacquo con iltra una passata e l’altra, per rimuovere i peli depositati nelle lame. Ciò si traduce in molto tempo perso a far scorrere l’inutilmente cercando di pulire bene le lame (operazione non sempre facile e immediata). Un trucchetto molto utile a questo proposito è stato reso popolare da @charmakeupnz e riduce drasticamente i tempi di rasatura grazie a una semplice. Una volta che ti sei bagnata la pelle da depilare e hai completato la prima passata sulla gamba, fai scorrere ildi nuovo ...

