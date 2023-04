La tattica non spiega la sconfitta del Napoli (e non è un bene) (Di giovedì 13 aprile 2023) Il risultato oltre il duello tattico Come scritto da Massimiliano Gallo nel suo commento a caldo pubblicato sul Napolista subito dopo il fischio finale, Milan-Napoli 1-0 non è stata una partita decisa dalla tattica, o attraverso la tattica. Perché stavolta Spalletti non si è fatto incartare da Pioli e non ha rinunciato a presentare un Napoli propositivo, volitivo. Anche efficiente, se vogliamo. Da questo punto di vista, il fatto che il Napoli sia riuscito a non subire il secondo gol con oltre 20? di gioco in inferiorità numerica è un segnale importante. Un segnale ancora più importante è quello arrivato dalla squadra azzurra negli ultimi minuti: pur essendo in dieci e senza un attaccante vero in campo, perché Raspadori è in condizioni davvero pessime, Mike Maignan ha effettuato una ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 aprile 2023) Il risultato oltre il duello tattico Come scritto da Massimiliano Gallo nel suo commento a caldo pubblicato sulsta subito dopo il fischio finale, Milan-1-0 non è stata una partita decisa dalla, o attraverso la. Perché stavolta Spalletti non si è fatto incartare da Pioli e non ha rinunciato a presentare unpropositivo, volitivo. Anche efficiente, se vogliamo. Da questo punto di vista, il fatto che ilsia riuscito a non subire il secondo gol con oltre 20? di gioco in inferiorità numerica è un segnale importante. Un segnale ancora più importante è quello arrivato dalla squadra azzurra negli ultimi minuti: pur essendo in dieci e senza un attaccante vero in campo, perché Raspadori è in condizioni davvero pessime, Mike Maignan ha effettuato una ...

