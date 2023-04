"La strategia dell'anaconda". Cina, il piano-choc: a un passo dalla guerra mondiale (Di giovedì 13 aprile 2023) Il clima tra Cina e Taiwan rimane incandescente. Ancora martedì, il ministro della Difesa di Taipei ha rilevato la presenza di 8 navi da guerra e 26 jet nella regione. Operazioni definite dai media di stato cinesi "di routine", ma pronte a diventare "sempre più intense e orientate al combattimento". Anche se la guerra sembra comunque un'ipotesi remota, il timore è che da Pechino puntino a diminuire gli spazi di manovra. "Vogliono piano piano trasformare lo Stretto in un mare interno", conferma a La Stampa un funzionario della difesa. L'obiettivo? Il presidio della costa orientale. E non è un caso l'utilizzo della portaerei Shandong, in grado di ospitare da 24 a 32 aerei. La Cina sta infatti tentando ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Il clima trae Taiwan rimane incandescente. Ancora martedì, il ministroa Difesa di Taipei ha rilevato la presenza di 8 navi dae 26 jet nella regione. Operazioni definite dai media di stato cinesi "di routine", ma pronte a diventare "sempre più intense e orientate al combattimento". Anche se lasembra comunque un'ipotesi remota, il timore è che da Pechino puntino a diminuire gli spazi di manovra. "Voglionotrasformare lo Stretto in un mare interno", conferma a La Stampa un funzionarioa difesa. L'obiettivo? Il presidioa costa orientale. E non è un caso l'utilizzoa portaerei Shandong, in grado di ospitare da 24 a 32 aerei. Lasta infatti tentando ...

