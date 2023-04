La storia dei fratelli che hanno donato parte del fegato ai genitori, gli interventi a 17 anni di distanza: così li hanno salvati (Di giovedì 13 aprile 2023) Prima la donazione per il papà, poi, diciassettenne anni dopo, un trapianto per la mamma. È la storia di due fratelli che a distanza di 17 anni hanno salvato la vita ai due genitori malati: nel 2006 il padre Antonio ha ricevuto una parte del fegato da uno dei figli. Un intervento eseguito con successo all’ospedale Niguarda di Milano. A gennaio del 2023 è stata Anna, la moglie, ad ammalarsi e ad aver bisogno di un trapianto di fegato. così gli altri due figli della coppia hanno deciso di offrirsi come possibili donatori. L’équipe della Chirurgia Generale e dei Trapianti dell’Ospedale milanese ha quindi intrapreso lo studio di ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 aprile 2023) Prima la donazione per il papà, poi, diciassettennedopo, un trapianto per la mamma. È ladi dueche adi 17salvato la vita ai duemalati: nel 2006 il padre Antonio ha ricevuto unadelda uno dei figli. Un intervento eseguito con successo all’ospedale Niguarda di Milano. A gennaio del 2023 è stata Anna, la moglie, ad ammalarsi e ad aver bisogno di un trapianto digli altri due figli della coppiadeciso di offrirsi come possibiliri. L’équipe della Chirurgia Generale e dei Trapianti dell’Ospedale milanese ha quindi intrapreso lo studio di ...

