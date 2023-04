La Slovenia abbatterà 230 orsi per la «sicurezza dei cittadini»: l’obiettivo è portare a 800 il numero degli esemplari (Di giovedì 13 aprile 2023) La Slovenia abbatterà 230 esemplari di orso bruno. A riferirlo è il ministro delle Risorse naturali e degli affari territoriali, Uroš Brežan, secondo il quale si tratterebbe di «una misura necessaria per garantire la sicurezza e la salute dei cittadini e per scongiurare eccessivi danni causati dalla popolazione di plantigradi». l’obiettivo di questa decisione è di riportare nei prossimi anni il numero di orsi a quota 800. Attualmente se ne contano circa 1.100, anche se per un territorio come la Slovenia la popolazione ideale sarebbe di 450-500 orsi. «Abbiamo valutato anche altre opzioni, come ad esempio il trasferimento in altre aree naturali o l’osservazione ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 aprile 2023) La230di orso bruno. A riferirlo è il ministro delle Risorse naturali eaffari territoriali, Uroš Brežan, secondo il quale si tratterebbe di «una misura necessaria per garantire lae la salute deie per scongiurare eccessivi danni causati dalla popolazione di plantigradi».di questa decisione è di rinei prossimi anni ildia quota 800. Attualmente se ne contano circa 1.100, anche se per un territorio come lala popolazione ideale sarebbe di 450-500. «Abbiamo valutato anche altre opzioni, come ad esempio il trasferimento in altre aree naturali o l’osservazione ...

