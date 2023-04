La Slovenia abbatterà 230 orsi per garantire la sicurezza dei cittadini (Di giovedì 13 aprile 2023) La maggioranza di governo, tramite i Socialdemocratici, ha inoltre presentato un emendamento alla legge sulla protezione degli animali che, tra l'altro, prevede stalle transitorie per gli animali ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 13 aprile 2023) La maggioranza di governo, tramite i Socialdemocratici, ha inoltre presentato un emendamento alla legge sulla protezione degli animali che, tra l'altro, prevede stalle transitorie per gli animali ...

La Slovenia abbatterà 230 orsi per garantire la sicurezza dei cittadini La maggioranza di governo, tramite i Socialdemocratici, ha inoltre presentato un emendamento alla legge sulla protezione degli animali che, tra l'altro, prevede stalle transitorie per gli animali ... La Slovenia abbatterà 230 orsi: 'Necessario per la sicurezza della popolazione' ... ancora sostenibile, attualmente se ne contano circa 1.100, anche se per un territorio come la Slovenia la popolazione ideale sarebbe di 450 - 500 orsi. Protezione animali, nuova legge