La serie tv di Harry Potter è ufficiale e avrà una durata decennale (Di giovedì 13 aprile 2023) La serie tv di Harry Potter diventa realtà: HBO Max ha dato il via libera alla produzione del progetto televisivo basato sui romanzi di JR Rowling. Stando ai primi dettagli, lo show è descritto come un “adattamento fedele” di ciascuno dei sette libri di Harry Potter. Si pensa già a una durata decennale – anche se è da chiarire se si intende 10 stagioni o solamente che la serie tv andrà in onda nell’arco di 10 anni. “Ogni stagione sarà fedele ai libri originali e porterà Harry Potter e queste incredibili avventure a un nuovo pubblico in tutto il mondo, mentre i film originali, classici e amati rimarranno al centro del franchise e disponibili per la visione a livello globale”, ha detto la HBO Max in una nota stampa ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 13 aprile 2023) Latv didiventa realtà: HBO Max ha dato il via libera alla produzione del progetto televisivo basato sui romanzi di JR Rowling. Stando ai primi dettagli, lo show è descritto come un “adattamento fedele” di ciascuno dei sette libri di. Si pensa già a una– anche se è da chiarire se si intende 10 stagioni o solamente che latv andrà in onda nell’arco di 10 anni. “Ogni stagione sarà fedele ai libri originali e porteràe queste incredibili avventure a un nuovo pubblico in tutto il mondo, mentre i film originali, classici e amati rimarranno al centro del franchise e disponibili per la visione a livello globale”, ha detto la HBO Max in una nota stampa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : La serie tv su Harry Potter si farà! ?? verrà prodotta per HBO Max ?? J.K. Rowling sarà produttrice esecutiva ?? sarà… - trash_italiano : Pier Silvio appena scoprirà della serie tv su Harry Potter, da poter mandare in onda su Italia 1 praticamente tutti… - trash_italiano : ?? È ufficiale: verrà prodotta la serie su Harry Potter - keiiessem : RT @trash_italiano: La serie tv su Harry Potter si farà! ?? verrà prodotta per HBO Max ?? J.K. Rowling sarà produttrice esecutiva ?? sarà una… - tisaninaaa : RT @arsagaidra: Una serie tv su Harry Potter mi emoziona tantissimo perché vorrei che ogni singolo dettaglio dei libri fosse mostrato ma tu… -