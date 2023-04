La sanità non deve essere una competizione: si renda trasparente il sistema (Di giovedì 13 aprile 2023) di Stefano Pedrollo Non ci sono più scuse: oltre ai dirigenti anche i medici hanno le loro responsabilità, soprattutto chi lavora in intramoenia. Le liste di attesa infinite dividono la sanità pubblica in serie A, per quelli che possono permettersi di rivolgersi al privato, e serie B per tutti gli altri che non possiedono santi in paradiso. L’Istituto Superiore di sanità stabilisce che gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata “Liste di attesa”, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata, e che il presente obbligo di pubblicazione è a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) di Stefano Pedrollo Non ci sono più scuse: oltre ai dirigenti anche i medici hanno le loro responsabilità, soprattutto chi lavora in intramoenia. Le liste di attesa infinite dividono lapubblica in serie A, per quelli che possono permettersi di rivolgersi al privato, e serie B per tutti gli altri che non possiedono santi in paradiso. L’Istituto Superiore distabilisce che gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata “Liste di attesa”, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata, e che il presente obbligo di pubblicazione è a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio ...

