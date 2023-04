La saga The Conjuring diventerà una serie TV su MAX

(Di giovedì 13 aprile 2023) Theè il noto franchise horror, composto ormai da otto film che prestounaTV, sulla nuova piattaforma MAX che sotituirà HBO Max Buone notizie che arrivano direttamente dalla rivista online Variety e riguardano tutti i fan del genere horror, in particolare laThe. Unadi enorme successo, che ha avuto inizio nel 2013 e che ormai è comporta da otto film, ora si espanderà ulteriormente con l’aggiunta di unaTV. LaTV sarà drammatica, con tinte horror, e verrà trasmessa sul canale MAX, nuova piattaforma in sostituzione di HBO Max. TheunaTV su MAX Un annuncio che proviene direttamente da Warner Bros. Discovery e che ...

Una saga di enorme successo, che ha avuto inizio nel 2013 e che ormai è comporta da otto film, ora si espanderà ulteriormente con l'aggiunta di una serie TV. La serie TV sarà drammatica, con tinte ...