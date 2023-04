La ' russificazione' dell' Ucraina può provocare razzismo verso le minoranze interne alla Russia

(Di giovedì 13 aprile 2023) L'ultranazionalismo potrebbe diventare un problema anche per la tenutaa federazione russa: i tentativi di "" del Cremlino inpotrebbero avere conseguenze indesiderate in ...

In sostanza, secondo il think tank statunitense, gli sforzi di "" potrebbero involontariamente intensificare il "convinto nazionalismo russo e la xenofobia" all'interno della Russia, ...... durata 50 anni, una entità fittizia, abitata da rumeni, russi, ucraini, turchi, tedeschi, frutto della sconfitta'Asse durante la seconda guerra mondiale. Ladegli Stati "fratelli"...... che è quello del vero motivo'invasione'Ucraina, la convinzione di Putin che faccia parte integrante della Russia, lo scopo vero, ladel paese, se non con l'annessione di ...

Secondo l'Istituto per lo studio della guerra l'ultranazionalismo alimentato dal Cremlino potrebbe avere come conseguenza il razzismo verso chi non è russo ...Washington, 13 apr. (Adnkronos) – I tentativi di “russificazione” del Cremlino in Ucraina potrebbero avere conseguenze indesiderate in Russia poiché una tale politica “potenzia e amplifica ideologie a ...