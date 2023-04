La Roma vicina al colpo Aouar: i dettagli (Di giovedì 13 aprile 2023) La Roma, impegnata nel cammino in Europa League, dove nei quarti di finale affronterà il Feyeenord nella doppia sfida, è anche focalizzata sul campionato di Serie A, dove la squadra di José Mourinho è ancora ampiamente in corsa per la conquista di una qualificazione alla prossima Champions League. Volendo discostare l’attenzione dal tema campo, sarebbe giunta voce di un grande interessamento della Roma per Houssem Aouar. Il centrocampista attualmente in forza al Lione, vedrà scadere il suo contratto il 30 giugno, consapevole che quest’ultimo non sarà rinnovato, uno scenario che lo autorizza a guardarsi intorno. Roma-Aouar: già svolte le visite mediche La Roma avrebbe effettuato uno scatto decisivo per assicurarsi le prestazioni sportive di Houssem Aouar, che, come ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 13 aprile 2023) La, impegnata nel cammino in Europa League, dove nei quarti di finale affronterà il Feyeenord nella doppia sfida, è anche focalizzata sul campionato di Serie A, dove la squadra di José Mourinho è ancora ampiamente in corsa per la conquista di una qualificazione alla prossima Champions League. Volendo discostare l’attenzione dal tema campo, sarebbe giunta voce di un grande interessamento dellaper Houssem. Il centrocampista attualmente in forza al Lione, vedrà scadere il suo contratto il 30 giugno, consapevole che quest’ultimo non sarà rinnovato, uno scenario che lo autorizza a guardarsi intorno.: già svolte le visite mediche Laavrebbe effettuato uno scatto decisivo per assicurarsi le prestazioni sportive di Houssem, che, come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ProfidiAndrea : ?? #DiMarzio: '#Aouar può arrivare in #SerieA a zero, un club italiano in pole' 'La #Roma inizia a muoversi, è la… - 11contro11 : La #Roma vicina al colpo Aouar: i dettagli #Lione #Calciomercato #Estero #SerieA #11contro11 - IGR__t : ? La Roma è la squadra più vicina all'ingaggio di Houssem #Aouar. Ariverebbe a parametro zero a giugno. L'interess… - nonsononerd : ??Gianluca Di Marzio: 'La #Roma è la squadra più vicina all'ingaggio di Houssem #Aouar e c'è la volontà di chiudere… - SamTonellato : la miliardaria sta arrivando a roma ?? la réunion delle omg sempre più vicina #gioiellers -