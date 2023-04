La reunion è merito dei nostri figli I Pooh annunciano i concerti d' estate

Leggi su iltempo

(Di giovedì 13 aprile 2023) A sette anni di distanza dal loro ultimo concerto, itornano live per quattro imperdibilievento: giovedì 6 luglio allo Stadio G. Meazza di Milano (già sold out), sabato 15 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, e il 29 e il 30 settembre all'Arena di Verona. Legati da una profonda amicizia, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli riabbracceranno il pubblico attraverso quattroin cui ripercorreranno tutta la loro lunghissima carriera artistica. Con oltre 100 milioni di dischi venduti e canzoni che hanno incantato intere generazioni, isono tra le band più importanti e amate del panorama musicale italiano. Una band che, in 60 anni di carriera - segnata da innumerevoli premi, riconoscimenti e una straordinaria capacità di innovazione - è riuscita a rivoluzionare il pop ...