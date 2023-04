La relazione della Dia: a Napoli delinquenza minorile cresciuta per il lockdown nelle scuole (Di giovedì 13 aprile 2023) «I fenomeni di devianza minorile a Napoli e nella Campania non sono da considerarsi esclusivamente un prodotto della camorra ma da questa ne traggono comunque linfa e ispirazione secondo... Leggi su ilmattino (Di giovedì 13 aprile 2023) «I fenomeni di devianzae nella Campania non sono da considerarsi esclusivamente un prodottocamorra ma da questa ne traggono comunque linfa e ispirazione secondo...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : PD NON VOTA TESTO LEGGE COMMISSIONE D'INCHIESTA COVID. Dove ho già visto questo atteggiamento? Ah sì, nella relazi… - rusembitaly : ??Commento dell’Ambasciata della Federazione Russa in Italia in relazione alla Lettera-appello dei sei direttori dei… - Agenzia_Ansa : Per la sua coesa struttura, le sue capacità militari ed il forte radicamento nel territorio, la 'ndrangheta 'si con… - anna30048679 : RT @rusembitaly: ??Commento dell’Ambasciata della Federazione Russa in Italia in relazione alla Lettera-appello dei sei direttori dei princi… - j_vallerini : RT @borghi_claudio: PD NON VOTA TESTO LEGGE COMMISSIONE D'INCHIESTA COVID. Dove ho già visto questo atteggiamento? Ah sì, nella relazione… -