La reazione che serve all’Italia sulla fuga di Artem Uss

Leggi su formiche

(Di giovedì 13 aprile 2023) Chi ha aiutato il magnate russo quarantenneUss, rampollo del governatore di una regione siberiana e considerato molto vicino al leader Vladimir Putin, a lasciare l’Italia mentre era in attesa dell’estradizione verso gli Stati Uniti per violazione dell’embargo sul petrolio del Venezuela e frode bancaria? Che cosa non ha funzionato nel perimetro cautelare attorno all’uomo che si trovava ai domiciliari a Bosco Vione di Basiglio, nella periferia Sud di Milano? IL CASO (E IL SEGNALE) BIOT Domande che non possono essere lasciate cadere nel silenzio, senza risposte e – ancor peggio – senza responsabili. In ballo c’è la credibilità internazionale del Paese e delle istituzioni che soltanto due anni fa arrestavano Walter Biot, ufficiale di Marina condannato nelle scorse settimane a 30 anni di carcere per spionaggio, per avere passato, in cambio di 5.000 euro, documenti ...