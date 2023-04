La realtà è che il Napoli ha perso contro il Milan sia giocando male sia giocando bene (Di giovedì 13 aprile 2023) San Gennaro che ha insaponato le mani del portiere del Lecce, ieri sera del Napoli non se ne è occupato. E così, come già avvenuto contro la Lazio, il Napoli perde uno a zero una partita strana. Sì strana, perché gli azzurri non sono stati affatto inferiori al Milan. Tutt’altro. Ma nel calcio ha ragione sempre chi butta la palla dentro. E il Milan ha fatto un goal, noi no. Come sempre le partite di calcio, le decidono singoli episodi e non le trame di carattere generale. Che sono importanti più che altro per far materia a giornali e talk show ed argomenti ai tecnici nelle interviste post partita. Il Milan, si può obiettare, poteva farne altri due di goal. Discorso inutile. Anche noi potevamo farne almeno un paio. E se Kvaratskhelia non avesse fallito al primo minuto una facile ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 aprile 2023) San Gennaro che ha insaponato le mani del portiere del Lecce, ieri sera delnon se ne è occupato. E così, come già avvenutola Lazio, ilperde uno a zero una partita strana. Sì strana, perché gli azzurri non sono stati affatto inferiori al. Tutt’altro. Ma nel calcio ha ragione sempre chi butta la palla dentro. E ilha fatto un goal, noi no. Come sempre le partite di calcio, le decidono singoli episodi e non le trame di carattere generale. Che sono importanti più che altro per far materia a giornali e talk show ed argomenti ai tecnici nelle interviste post partita. Il, si può obiettare, poteva farne altri due di goal. Discorso inutile. Anche noi potevamo farne almeno un paio. E se Kvaratskhelia non avesse fallito al primo minuto una facile ...

