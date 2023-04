La previsione per il 2024 e lo stallo della guerra: cosa rivelano i leak Usa (Di giovedì 13 aprile 2023) La fuga di documenti riservati del governo Usa si arricchisce di un nuovo particolare. Secondo la Defense Intelligence Agency, la guerra in Ucraina non cesserà prima del 2024, ed è considerato “improbabile” un negoziato nel 2023 prendendo in considerazione tutti gli scenari possibili. Tra questi, quello che l’intelligence statunitense ritiene più verosimile consiste in un InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 13 aprile 2023) La fuga di documenti riservati del governo Usa si arricchisce di un nuovo particolare. Secondo la Defense Intelligence Agency, lain Ucraina non cesserà prima del, ed è considerato “improbabile” un negoziato nel 2023 prendendo in considerazione tutti gli scenari possibili. Tra questi, quello che l’intelligence statunitense ritiene più verosimile consiste in un InsideOver.

