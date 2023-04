La presidente della Consulta: “I figli delle coppie gay? I punti fermi sono i diritti dei minori. Le pene non siano mai sproporzionate” (Di giovedì 13 aprile 2023) La relazione annuale di Sciarra: «Un tema sempre più centrale». La citazione dell’intervista a Koen Lenaerts su La Stampa Leggi su lastampa (Di giovedì 13 aprile 2023) La relazione annuale di Sciarra: «Un tema sempre più centrale». La citazione dell’intervista a Koen Lenaerts su La Stampa

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : In Trentino il destino degli orsi (e di chi vive dove ci sono gli orsi) è affidato al presidente Fugatti, che ai te… - MarcoFattorini : Mosca, oggi. Una sola senatrice, Lyudmila Narusova, ha votato contro la legge sulla convocazione elettronica dei mi… - MarcoFattorini : Il presidente ceco Petr Pavel: «Se il video della decapitazione del soldato ucraino è autentico, la Russia è sullo… - rodolfo_remondi : RT @Frances99687883: #GiuseppeZafarana,da comandante generale della GdF a neo presidente Eni.Era a lui che si riferiva #Durigon quando,inte… - SushiMars : RT @m_spagna: Per quelli che chi imbratta un muro con vernice lavabile si chiama vandalo, come si chiamano quei politici che acconsentono c… -