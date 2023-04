La Premier League vieta le sponsorship con le società di gioco d’azzardo (Di giovedì 13 aprile 2023) Il divieto in Premier League di sponsorizzazioni con le società di gioco d’azzardo è una notizia storica per il calcio inglese. La massima serie inglese era rimasta una delle poche a consentire le collaborazioni fra club e società di betting. La decisione arriva dopo una riunione fra i 20 club di Premier questa mattina. Il divieto riguarda il main sponsor, cioè lo sponsor in bella mostra sulla parte anteriore delle maglie da gioco. Ancora consentita invece la sponsorizzazione sulla manica. A riportare la notizia quasi tutti i media inglesi come The Athletic che precisa: “La Premier concederà inoltre ai club tre anni per attuare il cambiamento, il che significa che i club interessati avranno tempo fino all’inizio della stagione 2026-27 ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 aprile 2023) Il divieto indi sponsorizzazioni con lediè una notizia storica per il calcio inglese. La massima serie inglese era rimasta una delle poche a consentire le collaborazioni fra club edi betting. La decisione arriva dopo una riunione fra i 20 club diquesta mattina. Il divieto riguarda il main sponsor, cioè lo sponsor in bella mostra sulla parte anteriore delle maglie da. Ancora consentita invece la sponsorizzazione sulla manica. A riportare la notizia quasi tutti i media inglesi come The Athletic che precisa: “Laconcederà inoltre ai club tre anni per attuare il cambiamento, il che significa che i club interessati avranno tempo fino all’inizio della stagione 2026-27 ...

