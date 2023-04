La pioggia crea disagi in città | allagata via Tommaseo

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 13 aprile 2023) Bergamo. Bomba d’acqua sullae sulla provincia. Il ritorno dellanella mattinata di giovedì (13 aprile) a Bergamo ha causatoinalla circolazione e non solo. Gli automobilisti segnalano in particolare gravi difficoltà di transito in via, parallela di via Rovelli, nella zona di Borgo Palazzo. In prossimità del semaforo che dà su via Piatti si è infatti formata un’enorme pozza d’acqua che sta complicando e non poco il passaggio delle auto. Sono già attivi i mezzi della Protezione Civile, incosì come in tutta la provincia.