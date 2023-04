La pallavolista Julia Ituma precipita da una finestra e muore

(Di giovedì 13 aprile 2023) Una tragedia scuote il mondo del volley., 18 anni, uno dei principali prospetti della nostra nazionale e giocatrice dell'Igor Novara è morta dopo essereta dalladella stanza di albergo dove si trovava con il resto della squadra, in Turchia. Non si conoscono al momento le cause della caduta.era alla prima stagione con la squadra novarese dopo essere uscita dal Club Italia ed er uno dei prospetti più interessanti del volley nazionale. Nata a Milano da genitori nigeriani, alta 192 cm, fisico potente, era considerata uno degli opposti del futuro. Con le giovanili ha vinto l’Eyof e l’Europeo Under 19 femminile

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Trovata morta in Turchia la pallavolista Julia Ituma - ValeRossignoli : RT @mauroberruto: Sono sconvolto dalla tragica scomparsa di Julia Ituma, pallavolista diciottenne della Igor Novara. Il mio abbraccio alla… - gt_bolivar : RT @mauroberruto: Sono sconvolto dalla tragica scomparsa di Julia Ituma, pallavolista diciottenne della Igor Novara. Il mio abbraccio alla… - discoradioIT : ??Julia Ituma è morta: la pallavolista 18enne della Igor Gorgonzola #Novara trovata senza vita in Turchia dove la sq… - TgrRai : RT @TgrRaiPiemonte: Julia Ituma, diciottenne pallavolista della Igor morta a Istanbul -

La giocatrice di 18 anni è stata trovata senza vita a Istanbul, in Turchia, dove si trovava con la sua squadra ...