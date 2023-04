"Si tratta di una misura importante per contrastare e ridurre la portata delle attività di spionaggio russo in", ha aggiunto. I 15 russi, che si trovavano insotto copertura ...2023 - 04 - 13 12:41:3115 membri ambasciata russa: "Sono spie" Il ministero degli Esteri norvegese ha fatto sapere di aver dichiarato 'persone non gradite 15 dipendenti dell'..."La Russia rappresenta attualmente la più grande minaccia di intelligence per la. Prendiamo tale situazione molto sul serio e ora stiamo implementando misure per contrastare le attività di ...

La Norvegia espelle 15 agenti dei servizi russi - Europa Agenzia ANSA

La Norvegia annuncia l'espulsione di quindici "agenti dell'intelligence russa" che lavoravano presso l'ambasciata di Mosca a Oslo. (ANSA) ...