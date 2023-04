La “Motor Valley reggiana”? Il sogno si è già trasformato in giallo | sul progetto Silk Faw aperta indagine per tentata truffa allo Stato

(Di giovedì 13 aprile 2023) I protagonisti sono da romanzo: una cordata sino-americana,Faw, nata per realizzare un investimento faraonico da 1,3 miliardi di euro nella provincia; un finanziere statunitense, Jonathan Krane, a cui è riconducibile la società madre con sede alle Cayman, e che detiene l’85% delle quote della joint venture; boiardi del governo di Pechino, presente nell’affare attraverso la più grande casa automobilistica cinese, Faw, con il restante 15%. Tra rogiti fantasma, “scatole cinesi” e soldi pubblici mai versati, ilindustriale più importante degli ultimi anni è ancora lontano dal concludersi. Anzi, se possibile, si fa ancora più intricato. MentreFaw afferma di voler portare avanti l’investimento per produrre auto di lusso elettriche e ibride a Gavassa, la Guardia di Finanza ha ...

BOLOGNA - Manca solo un mese all'apertura ufficiale della quinta edizione delFest, il grande festival a cielo aperto della Terra dei Motori dell'Emilia - Romagna. Dall'11 al 14 maggio Modena , la capitale dellapiù famosa al mondo e patrimonio ...La Casa d'Aste delladi Giusti e Battaglia propone oltre 150 lotti appartenuti a Mauro Forghieri, ingegnere, progettista e dirigente sportivo, una fama mondiale soprattutto come ...

Laurea ad honorem in Ingegneria Meccanica a Maurizio Reggiani (foto), vice presidente Motorsport di Automobili Lamborghini. La cerimonia si terrà domani, alle 17, nell'Aula Magna di Santa Lucia.